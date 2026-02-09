La Bourse de Paris prudente avant des indicateurs américains attendus dans la semaine

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évoluait sans grand changement lundi, à l'entame d'une séance sans rendez-vous économique majeur attendu et dans un marché prudent avant la publication plus tard dans la semaine des chiffres de l'emploi et de l'inflation aux Etats-Unis.

Le CAC 40 était en légère hausse de 0,10% vers 10H00, soit un gain de 7,77 points à 8.281,61 points. Vendredi, l'indice vedette de la Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,43%, à 8.273,84 points, concluant sa première semaine de février sur un gain hebdomadaire de 1,81%.

"La semaine à venir sera centrée sur les données économiques américaines", commente Patrick Munnelly, analyste de Tickmill Group.

Les investisseurs se tourneront vers les Etats-Unis où des indicateurs économiques importants sont attendus. Mercredi, la publication des chiffres de l'emploi retiendra l'attention et vendredi les données d'inflation.

"Le marché s'attend à une poursuite de l'assouplissement du marché du travail aux Etats-Unis parallèlement à une détente de l'inflation, soit la combinaison idéale pour les membres de la Réserve fédérale (Fed) favorables à un assouplissement de la politique monétaire", commente Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Par ailleurs, "la semaine à venir pourrait être une semaine de digestion pour les marchés", ajoute l'analyste.

La semaine précédente a en effet été marquée par une vive volatilité sur les marchés financiers, alimentée par la publication des résultats des géants technologiques et par l'annonce de plans d'investissement toujours massifs.

Ces engagements interviennent alors que les investisseurs s'interrogent de plus en plus sur l'horizon de rentabilité de ces dépenses, opérant au passage une sélection plus sévère qu'auparavant entre les acteurs perçus comme futurs gagnants et ceux susceptibles de décrocher dans la course à l'intelligence artificielle (IA).

L'annonce de l'américain Anthropic de "nouveaux outils a aussi ravivé la crainte d'un bouleversement de nombreux secteurs", le marché questionnant la viabilité des modèles économiques face aux progrès de l'IA, rappelle Kathleen Brooks, analyste de XTB.

Les principaux indices américains ont fini vendredi "sur un rebond technique spectaculaire après trois séances de correction marquées par un désengagement brutal des valeurs technologiques", souligne John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement à Cité Gestion Private Bank.

Cette semaine, la question sera ainsi "de savoir si les marchés font face à un rebond technique" seulement, a-t-il poursuivi.

STMicroelectronics sous les projecteurs

Le fabricant franco-italien de composants électroniques bondissait de 5,04% à 26,15 euros après avoir annoncé étendre sa collaboration "avec Amazon Web Services (AWS) via un engagement commercial pluriannuel de plusieurs milliards de dollars", selon un communiqué.

Euronext CAC40