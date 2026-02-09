Égalité, science, école, voile... : la Grande mosquée de Paris publie un livre pour faciliter l'adaptation de l'islam aux sociétés occidentales

Le guide se veut "un référentiel inédit", avec tout d'abord une charte de recommandations concrètes "pour favoriser une meilleure acceptation des musulmans dans leurs pays respectifs".

La Grande mosquée de Paris. ( AFP / BERTRAND GUAY )

La Grande mosquée de Paris publie un ouvrage destiné aussi bien au musulmans qu'aux non-croyants et destiné à accorder la pratique musulmane aux sociétés laïques et "favoriser une meilleure acceptation" de l'islam dans les pays occidentaux.

L'ouvrage publié mardi, intitulé "Musulmans en Occident" (ed. Albouraq), vise deux objectifs : "Déconstruire les discours haineux et communautaires", et montrer que la participation à la vie citoyenne "s’accorde pleinement avec les principes fondamentaux de l’islam" .

Pendant plus de deux ans, deux commissions ont planché sur le sujet : l'une religieuse, composée d'imams, et l'autre civile, regroupant près de 80 personnalités parmi lesquelles l'ancien sélectionneur des Bleus Raymond Domenech, l'écrivain Jacques Attali, l'historien Benjamin Stora... La commission religieuse a examiné les "points de friction" pouvant émerger de la pratique de l'islam en France, et la commission civile a planché sur une question directe : "Quels comportements liés à l'expression de la foi musulmane peuvent poser problème dans nos sociétés ?" .

Le résultat est un épais mais clair ouvrage de 900 pages comprenant une charte et un glossaire, ainsi que le compte-rendu intégral des auditions d'une cinquantaine de personnalités allant de l'ex président de la République François Hollande au journaliste Philippe Val en passant par les élus LFI Aymeric Caron et RN Louis Aliot.

Égalité hommes-femmes, compatibilité entre islam et science... le guide se veut "un référentiel inédit", avec tout d'abord une charte de recommandations concrètes "pour favoriser une meilleure acceptation des musulmans dans leurs pays respectifs". Le guide rappelle ainsi que le port (ou non) du voile "relève d'un choix personnel qui doit être respecté", que le mariage civil est "préalable au mariage religieux", et rejette toute instrumentalisation de la laïcité qui est "une chance pour les musulmans".

"Adapter le discours religieux musulman en Occident"

Le glossaire "sur l'adaptation du discours religieux musulman en Occident" vise lui à "clarifier" plus de 200 notions. Il s'adresse autant aux musulmans désireux de mieux comprendre et pratiquer leur foi qu'aux non-musulmans "curieux de découvrir cette religion". Car avec sa mise en page claire et son vocabulaire pédagogique qui incite à passer d'une entrée à l'autre, l'ouvrage peut intéresser un public très large.

Certaines entrées touchent à des points théologiques : ce que contient le Coran, qui étaient les compagnons du Prophète, l'idée de vie après la mort... L'ouvrage rappelle que le jihad signifie "effort" et qu'une fatwa "désigne un avis juridique ou religieux" et non, "contrairement à une idée répandue", une condamnation ni une sentence judiciaire.

D'autres entrées répondent à des interrogations de la vie quotidienne, à la lumière des valeurs musulmanes : pourquoi la consommation d'alcool "est strictement interdite", la position de l'islam sur la musique ou sur l'avortement, ce que recouvre le halal ou encore le sens et les règles du ramadan. L'antisémitisme "est contraire aux principes de justice et de respect mutuel prônés par l'islam", et "il n'est pas question d'imposer une peine à l'apostat", affirme le texte.

L'ouvrage semble guidé par un précepte mentionné à l'entrée "mariage mixte" : "Une posture dogmatique fermée risquerait d'aliéner de nombreux croyants sincères; une permissivité purement sociologique trahirait la profondeur spirituel de l'islam".

Plusieurs entrées se penchent sur les spécificités de la société française, que ce soit la laïcité, les règles des aumôneries ou du port du voile.

L'école fait ainsi l'objet d'une longue entrée détaillant, articles de loi à l'appui, les règles concernant les sorties scolaires, les signes ostensibles ou les cantines. Régulièrement, une comparaison est faite avec les positions des autres cultes.

Une édition en ligne existe également (www.glossaire-islam.fr), actualisée "en fonction des contributions de chacun".