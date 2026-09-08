Un consortium européen pour concurrencer Starlink ?

Selon Bloomberg, les opérateurs mobiles européens seraient en train de négocier la création d'un consortium en vue de se porter candidat à l'attribution de fréquences satellitaires. L'objectif est de proposer un service de liaison directe entre satellites et téléphones venant concurrencer le réseau Starlink d'Elon Musk.

Toujours selon le média, les sociétés Orange, Deutsche Telekom, Vodafone et Telefonica souhaitent une candidature commune pour obtenir une partie des fréquences que l'Union européenne propose de réserver à un opérateur local, un dispositif destiné à renforcer les capacités satellitaires souveraines selon des sources proches du dossier.

Bloomberg indique également que l'Union européenne se penche actuellement sur de nouvelles règles d'accès pour la bande des 2 GHz et devrait réserver un tiers du spectre à des acteurs locaux.

Le média financier précise que SpaceX d'Elon Musk, qui s'oppose logiquement au projet de l'Union européenne de restreindre certains accès, dispose d'accords avec des partenaires européens, notamment Deutsche Telekom.