Un consortium dirigé par Advent et FedEx rachète InPost, une société d'entreposage de colis, pour un montant de 9,2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des plans d'expansion et du contexte aux paragraphes 1-4 et 6)

Un consortium dirigé par le holding Advent et FedEx FDX.N a accepté d'acheter InPost INPST.AS pour 15,60 euros par action, ce qui valorise la société d'entreposage de colis à 7,8 milliards d'euros (9,2 milliards de dollars) et vise à étendre sa portée à travers l'Europe, ont déclaré les sociétés lundi. InPost, qui opère dans neuf pays, dont la Pologne, son marché d'origine, possède l'un des plus grands réseaux européens de distributeurs automatiques de colis (DAC). Depuis sa cotation à Amsterdam en 2021, elle a rencontré une confiance mitigée de la part des marchés, ses investissements visant à une expansion rapide ayant pesé sur les bénéfices . L'année dernière, elle a notamment racheté Yodel en Grande-Bretagne et une société de livraison espagnole. En janvier, InPost a déclaré avoir reçu une proposition indicative de rachat de la part d'une partie non identifiée.

Sous contrôle privé, le groupe cherchera à étendre sa présence en France, en Espagne, au Portugal, en Italie, au Benelux et en Grande-Bretagne, le plus grand marché européen du commerce électronique, selon la déclaration commune.

Dans le cadre de cet accord, Advent et FedEx détiendront chacun 37 % de la société, tandis que le véhicule d'investissement du directeur général d'InPost, Rafal Brzoska, A&R, en détiendra 16 % et PPF, la société d'investissement de la famille tchèque Kellner, les 10 % restants.

Advent, A&R et PPF possèdent déjà des participations dans InPost. Advent avait acheté une participation majoritaire en 2017, mais a depuis réduit sa participation à 6,5 %, tandis qu'A&R et PPF détiennent respectivement 12,49 % et 28,75 %, selon le site web d'InPost.

La société continuera à s'appeler InPost et conservera sa structure de gestion et son siège en Pologne.

"Ensemble, nous renforcerons notre réseau et atteindrons davantage de consommateurs grâce à des options de livraison rapides et flexibles, tout en poursuivant notre objectif de redéfinir le secteur européen du commerce électronique", a déclaré M. Brzoska dans le communiqué.

Les parties s'attendent à ce que la transaction soit finalisée au cours du second semestre de cette année.

(1 dollar = 0,8445 euro)