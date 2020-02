Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un consortium conduit par Ardian en passe de racheter 25% d'INWIT Reuters • 22/02/2020 à 18:14









MILAN (Reuters) - Un consortium emmené par la société d'investissement française Ardian est en pole position pour racheter une participation de 25% dans le premier groupe italien de tours télécoms INWIT, ont dit à Reuters deux sources proches du dossiers. Telecom Italia et Vodafone ont conclu en juillet un accord pour fusionner leurs 22.000 tours télécoms en Italie et déployer ensemble la technologie mobile de cinquième génération (5G) dans ce pays. L'accord, qui attend toujours le feu vert de la Commission européenne, prévoit que chacun des deux opérateurs détiendra 37,5% du capital d'INWIT. Ces derniers ont convenu de mettre en vente une part de 25% dont la valeur est estimée à environ deux milliards d'euros. Selon l'une des sources, le consortium conduit par Ardian est sur le point d'être retenu pour cet actif. Une seconde source a confirmé qu'Ardian était le mieux placé. Vodafone, Telecom Italia et Ardian se sont refusés à tout commentaire. (Elvira Pollina et Elisa Anzolin, version française Matthieu Protard)

