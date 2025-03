Un consortium composé de BlackRock et Allianz rachète Viridium

(AOF) - La société de capital-investissement Cinven a accepté de vendre le groupe Viridium (une plateforme européenne de consolidation de l'assurance-vie) à un consortium composé d'Allianz, BlackRock, T&D Holdings, Hannover Re et Generali Financial Holdings. La valeur de la transaction s'élève à environ 3,5 milliards d'euros. Cinven se retire de son investissement majoritaire dans Viridium après plus d'une décennie à développement l'activité d'assurance. Viridium restera une plateforme indépendante et autonome, dirigée par l'équipe de management actuelle.

Viridium continuera à se spécialiser exclusivement dans la consolidation et la gestion de portefeuilles d'assurance-vie et à opérer en tant que partenaire à long terme du secteur européen de l'assurance.

Les activités d'assurance de Viridium devraient continuer à générer des revenus stables et des rendements financiers attractifs pour ses actionnaires, avec des opportunités de croissance significatives en Allemagne et en Europe au fur et à mesure que les activités se développent.