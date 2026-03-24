Un consortium composé de Birla, Blitzer, Blackstone et Times of India achète l'équipe RCB de l'IPL pour 1,78 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails de la déclaration au paragraphe 7, ainsi que le contexte aux paragraphes 3-6)

Un consortium composé du groupe Aditya Birla, du groupe Times of India, de Bolt Ventures et de Blackstone BX.N a déclaré mardi qu'ilallait acquérir la franchise de la Premier League indienne Royal Challengers Bengaluru pour 1,78 milliard de dollars, mettant fin à une guerre d'enchères qui a duré plusieurs semaines.

Le vendeur, United Spirits, la branche indienne du géant britannique des boissons Diageo DGE.L , a lancé en novembre un examen stratégique de sa participation à 100 % dans la franchise de Bengaluru, qualifiant l'équipe de "non essentielle" à son activité principale dans le domaine de l'alcool.

L'appel d'offres lancé par Royal Challengers Bengaluru à l'échelle du continent a suscité l'intérêt des sociétés mondiales de capital-investissement KKR et Blackstone, des magnats indiens Adar Poonawalla, directeur général du fabricant de vaccins Serum Institute of India et du président du Manipal Education and Medical Group, Ranjan Pai, ainsi que du coprésident de Manchester United, Avram Glazer.

L'Indian Premier League, la ligue de cricket la plus riche du monde, compte des stars de Bollywood et des magnats indiens parmi ses bailleurs de fonds, mais elle attire désormais d'importantes sociétés de capital-investissement grâce à la perspective d'une augmentation rapide des revenus et des bénéfices et d'une audience massive à l'échelle mondiale.

Le Rajasthan Royals, détenu majoritairement par Manoj Badale, un investisseur en capital-risque basé à Londres, fait également l'objet d'un processus de vente distinct.

Les principaux facteurs qui suscitent l'intérêt des investisseurs pour la ligue sont le doublement de la valeur des droits de diffusion, qui a dépassé les 6 milliards de dollars lors de la dernière vente aux enchères en 2022, l'augmentation des revenus des franchises et le modèle de partage des revenus mis en commun par le conseil indien du cricket (BCCI), qui renforce les revenus des équipes.

L'acquisition de Royal Challengers Bengaluru englobe à la fois la franchise masculine de l'IPL et la franchise féminine de la Premier League. Elle est soumise aux conditions habituelles de clôture, notamment l'approbation du Board of Control for Cricket in India (Conseil de contrôle du cricket en Inde) et de la Competition Commission of India (Commission de la concurrence de l'Inde).

L'équipe, l'une des huit franchises initiales de l'IPL, a remporté son premier titre masculin en 2025, après 17 ans de présence dans le championnat, avec le batteur vedette Virat Kohli, l'une des plus grandes attractions du cricket, au cœur de l'équipe.

La franchise a déclaré des revenus de 56 millions de dollars pour 2024-25, soit une augmentation de 73 % sur une période de trois ans.

Le consortium réunit le conglomérat multinational indien Aditya Birla Group, Times of India Group, qui exploite la plateforme de cricket Cricbuzz, le bureau familial du milliardaire David Blitzer, Bolt Ventures, et le gestionnaire d'actifs Blackstone Group.

Reuters a rapporté pour la première fois en février que Blitzer cherchait à prendre une participation majoritaire dans une équipe de cricket de l'Indian Premier League.

Aryaman Vikram Birla, directeur du groupe Aditya Birla, sera le président de la franchise, tandis que Satyan Gajwani, du groupe Times of India, en sera le vice-président.