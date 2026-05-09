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Le drôle de message d'encouragement de Guardiola pour West Ham
information fournie par So Foot 09/05/2026 à 23:51

Le drôle de message d'encouragement de Guardiola pour West Ham

Le drôle de message d'encouragement de Guardiola pour West Ham

À deux doigts de finir dans le kop. Alors que Manchester City a entretenu l’espoir de se battre pour le titre de champion d’Angleterre en venant à bout de Brentford (3-0), la lutte à distance avec Arsenal se poursuivra ce dimanche . Les Gunners seront en effet en déplacement à West Ham, qui a reçu un drôle de soutien de la part de Pep Guardiola . Venu s’exprimer face aux médias après la victoire des siens, l’entraîneur catalan a en effet conclu sa prise de parole d’un « Come on you Irons ! » les bras croisés, geste et slogan préférés des supporters des Hammers .

“COME ON YOU IRONS!” 😂 Pep Guardiola ended his press conference by shouting West Ham’s chant while doing the crossed-arms gesture as Man City wait for another twist in the title race ⚒️👀 pic.twitter.com/GOO2KZE094…

TB pour SOFOOT.com

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