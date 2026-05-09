Galatasaray garnit son armoire à trophées
Le quatre à la suite. Avec ce nouveau succès face à Antalyaspor ce samedi (4-2), Galatasaray remporte son quatrième championnat turc consécutif grâce notamment aux réalisations de Victor Osimhen et Mario Lemina.
Tüm zorluklara ve engellere rağmen: DÖRT DÖRTLÜK ŞAMPİYON! #DOMİN4SYON 🏆 pic.twitter.com/FpyrOj7YVY…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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