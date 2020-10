Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un conseiller de Trump dénonce l'existence de "camps de concentration" au Xinjiang Reuters • 23/10/2020 à 15:18









WASHINGTON, 23 octobre (Reuters) - Rien ne justifie le traitement de la minorité ouïghoure dans l'ouest de la Chine, a déclaré vendredi le conseiller adjoint à la Sécurité nationale de la Maison Blanche, dénonçant l'existence de "camps de concentration". Matt Pottinger, qui est l'un des principaux instigateurs de la politique américaine à l'égard de Pékin, s'exprimait en mandarin dans le cadre d'une visioconférence organisée par le cercle de réflexion britannique Policy Exchange. Selon des experts de l'Onu et des organisations de défense des droits de l'homme, un million au moins d'Ouïghours et de membres d'autres minorités musulmanes sont regroupés dans des camps d'internement ou de rééducation au Xinjiang. Pékin, qui nie toute atteinte aux droits de l'homme, affirme qu'il s'agit de centres de rééducation destinés à éradiquer le terrorisme et l'extrémisme. (David Brunnstrom, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.