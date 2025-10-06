Un Congrès américain dans l’impasse

Amundi

Confirmation de la faiblesse de l'emploi aux États-Unis, légère augmentation de l'inflation dans la zone euro en septembre, perspectives de hausses des taux au Japon… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Des désaccords entre Républicains et Démocrates sur les dépenses liées aux soins de santé ont provoqué le shutdown du gouvernement américain le 1er octobre.

Les Démocrates demandent notamment une prolongation des aides financières permettant de réduire le coût des couvertures santé dans le cadre de l'Affordable Care Act. Celles-ci arrivent à terme à la fin de l'année. Le dernier shutdown remonte à 2018-2019 et a également été le plus long. Bien que les services publics essentiels continuent de fonctionner, les principales préoccupations concernent les employés fédéraux qui pourraient être mis au chômage partiel, la perte de revenus qui en résulterait et les coûts économiques plus larges liés à la suspension des services non essentiels.

Après le shutdown, les employés au chômage partiel, ainsi que ceux qui ont travaillé sans être payés, devraient recevoir leur salaire rétroactivement. Par conséquent, malgré le retour à la normale, il faudra un certain temps pour que l'activité économique reprenne complétement. L'impact global dépendra de la durée de ce shutdown.

(...)

