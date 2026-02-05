Un concurrent moins cher de la pilule Wegovy de Novo Nordisk déjà sur le marché
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 15:23
Dans ce dernier, la plateforme de santé et de bien-être américaine a annoncé élargir, dès aujourd'hui, son offre dédiée à la perte de poids en permettant aux professionnels de santé de prescrire une pilule de Sémaglutide composé, contenant le même principe actif que le Wegovy.
Le traitement, sans injection, pourra être fourni aux clients éligibles pour un prix de 49 dollars le premier mois, dans le cadre d'un plan de 5 mois. Les quatre mois suivants seront facturés à 99 dollars mensuels, payés à l'avance.
De son côté, le Danois Novo Nordisk avait indiqué le 5 janvier dernier que sa pilule était disponible pour un prix de 149 dollars par mois.
Le titre Novo Nordisk, qui avait déjà plongé la veille de 17,17% après des résultats et des prévisions décevantes, poursuit sa chute. A l'inverse, l'action de la société américaine Hims & Hers Health est attendue en forte hausse à l'ouverture de Wall Street ( 14%).
