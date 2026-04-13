 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un concert passe sous les 20% d'Exosens
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 07:20

Dans un avis adressé à l'AMF, IPHG Holding SARL, HLD Europe SCA, Invest Prince Henri SCA et Invest Gamma SARL ont déclaré vendredi soir avoir franchi en baisse, le 9 avril, les seuils de 20% du capital et des droits de vote d'Exosens.

Les déclarants ont précisé détenir, de concert, 9 136 588 actions Exosens représentant autant de droits de vote, soit 17,94% du capital et des droits de vote de ce spécialiste des systèmes de détection et d'imagerie électro-optiques.

Ce franchissement est intervenu à la suite d'une cession d'actions hors marché. À cette occasion, HLD Europe SCA a déclaré avoir franchi individuellement en baisse les seuils de 15% du capital et des droits de vote d'Exosens.

Valeurs associées

EXOSENS
60,9000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • De la fumée s'élève du site d'une frappe aérienne israélienne qui a visé le village de Deir Qanoun al-Nahr, dans le sud du Liban, le 12 avril 2026 ( AFP / Kawnat HAJU )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 13.04.2026 08:28 

    Voici les derniers événements lundi en lien avec la guerre au Moyen-Orient, alors qu'un fragile cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis entre dans son sixième jour. . Le pétrole rebondit au-delà de 100 dollars Alors qu'il était redescendu autour de 97 dollars ... Lire la suite

  • DASSAULT SYSTEMES SA : Attendre un test du support
    DASSAULT SYSTEMES SA : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 13.04.2026 08:26 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) : Peu de risque à moyen terme
    TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 13.04.2026 08:24 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • ( AFP / SEBASTIEN DUPUY )
    Jugement pour Lafarge, accusé de financement du terrorisme en Syrie
    information fournie par Boursorama avec AFP 13.04.2026 08:23 

    Le tribunal correctionnel de Paris rend lundi son jugement à l'encontre du cimentier Lafarge et huit anciens responsables du groupe accusés de financement du terrorisme pour avoir payé des groupes jihadistes afin qu'ils laissent tourner une usine au milieu de la ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank