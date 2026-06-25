Un complexe pétrochimique au Venezuela redémarre après le séisme, selon les pompiers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte à partir du paragraphe 2) par Tibisay Romero

Le complexe pétrochimique de Morón, au Venezuela, le deuxième plus grand du pays en activité, a redémarré jeudi après un arrêt préventif dû à des séismes qui avaient endommagé les infrastructures , a déclaré le chef local des pompiers.

Ces séismes, qui ont fait plus de 160 morts, n’ont pratiquement pas touché les vastes infrastructures pétrolières et gazières du Venezuela, y compris la raffinerie d’El Palito, d’une capacité de 146.000 barils par jour, située dans l’État central de Carabobo, près de l’épicentre, selon les premiers rapports des employés. Mais les évaluations devraient se poursuivre cette semaine, à mesure que les réparations seront effectuées, ont-ils ajouté.

Carlos Miquileno, chef des pompiers de Morón et d’Urama, a également indiqué qu’une centrale électrique clé de la région centrale, Planta Centro, devrait rétablir l’approvisionnement à partir de jeudi.

Les employés du complexe de Morón avaient reçu l’ordre de ne pas se rendre sur leur lieu de travail pendant la réalisation d’une première évaluation des dégâts, avaient indiqué plus tôt des sources de ce centre, précisant qu’une fuite provenant d’un réservoir de stockage avait été détectée mercredi.

On ignorait dans l'immédiat si la fuite avait été colmatée. La société pétrochimique d'État Pequiven et PDVSA n'ont fourni aucune information sur l'état de leurs opérations.Le ministère vénézuélien du Pétrole n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.