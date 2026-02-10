Un comité républicain de la Chambre des représentants des États-Unis assigne huit assureurs de santé à comparaître, selon Axios

Les républicains de la commission judiciaire de la Chambre des représentants ont cité à comparaître huit assureurs santé de l'Affordable Care Act pour obtenir des documents dans le cadre d'une enquête de plus en plus large sur la fraude potentielle entourant l'utilisation des subventions aux primes, a rapporté Axios mardi.

Les citations à comparaître ont été adressées à Elevance

ELV.N , CVS CVS.N , Centene CNC.N , GuideWell, Oscar Health

OSCR.N , Kaiser Permanente, Health Care Service Corporation et Blue Shield of California par le président républicain du Comité judiciaire de la Chambre des représentants, Jim Jordan, selon le rapport.

Les entreprises n'ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters. La commission n'a pas pu être jointe dans l'immédiat.

Les assureurs santé ont fait l'objet de critiques alors que des millions d'Américains sont confrontés à des augmentations spectaculaires de leurs coûts d'assurance Obamacare à la suite de l'expiration des crédits d'impôt spéciaux de l'ère COVID.

Le président de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, Jim Jordan, a émis des citations à comparaître lundi afin d'obtenir des assureurs santé qu'ils transmettent aux législateurs davantage d'informations sur leurs assurés subventionnés par l'ACA et sur les discussions relatives à la fraude liée aux subventions, a indiqué la commission à Axios.

Les assureurs doivent envoyer ces informations à la commission judiciaire de la Chambre des représentants avant le 23 février, selon les citations à comparaître consultées par Axios.

M. Jordan a demandé des documents et des informations aux compagnies en décembre après que des auditeurs fédéraux ont montré qu'elles avaient obtenu une couverture subventionnée pour près de deux douzaines de personnes qui n'existaient pas et ont identifié d'autres risques de fraude dans le système, selon le rapport.

Les citations à comparaître demandent des documents montrant le nombre d'inscrits dans chaque organisation recevant des subventions de l'ACA et combien d'argent elle a reçu des subventions entre 2020 et 2025, selon les documents consultés par Axios.

Les lettres de suivi envoyées aux assureurs lundi, ainsi que les citations à comparaître, ont indiqué que si chaque société a répondu à l'enquête de décembre, aucune des réponses n'a répondu aux attentes de M. Jordan, a rapporté Axios.

CVS a déclaré à Axios avoir reçu la lettre et coopérer, tandis que Centene a déclaré fournir des informations dans le but de lutter contre la fraude et d'améliorer l'accès.

Blue Shield of California a déclaré au site web qu'il avait travaillé de bonne foi avec la commission judiciaire et qu'il avait fourni de nombreuses réponses, y compris des données ne montrant aucune preuve de l'existence d'inscrits fantômes.