Commerzbank fait mieux que prévu en 2025 et veut récompenser ses actionnaires

( AFP / DANIEL ROLAND )

La deuxième banque privée allemande Commerzbank, sous la menace d'un rachat par l'italienne UniCredit, a annoncé mardi un bénéfice net de 2,6 milliards d'euros en 2025, meilleur qu'anticipé, et le lancement d'un programme de rachat d'actions.

Le bénéfice net reste quasi stable sur un an, alors que la banque prévoyait 2,5 milliards d'euros, en tenant compte d'une charge de 600 millions liée au départ de 3 .000 salariés en Allemagne l'an dernier, selon un communiqué.

Hors restructuration, le résultat net progresse d'environ 13 % à un niveau record de 3 milliards d'euros, selon des annonces intervenant un jour avant la publication prévue des résultats détaillés.

La banque compte récompenser ses actionnaires, en lançant un sixième rachat d'actions depuis 2023 à partir du 12 février, pour un montant maximal de 540 millions d'euros.

Elle proposera également à l'assemblée générale de mai un dividende porté à 1,10 euro par action, contre 0,64 euro un an auparavant.

"Au total, nous redistribuons 2,7 milliards d'euros de capital, un peu plus que ce que nous avions initialement prévu", a déclaré Bettina Orlopp, présidente du directoire, dans le communiqué.

A la Bourse de Francfort, le titre Commerzbank gagnait 1,45% à près de 36 euros à 12H30 GMT. Le cours de la banque au logo jaune a quasiment triplé depuis l'incursion surprise d'UniCredit à son capital en septembre 2024.

UniCredit détient aujourd'hui un peu plus de 29% du capital, tout près du seuil de 30% qui l'obligerait à déposer une offre publique de rachat sur la totalité du capital restant.