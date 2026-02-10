 Aller au contenu principal
Un comité républicain de la Chambre des représentants américaine délivre des assignations à comparaître à huit assureurs de santé, selon Axios
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 11:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - Les républicains de la commission judiciaire de la Chambre des représentants ont cité à comparaître huit assureurs de santé de l'Affordable Care Act pour obtenir des documents dans le cadre d'une enquête de plus en plus large sur la fraude potentielle entourant l'utilisation des subventions aux primes, a rapporté Axios mardi.

Les citations à comparaître ont été adressées à Elevance

ELV.N , CVS CVS.N , Centene CNC.N , GuideWell, Oscar Health

OSCR.N , Kaiser Permanente, Health Care Service Corporation et Blue Shield of California par le président républicain du comité judiciaire de la Chambre des représentants Jim Jordan, selon le rapport.

