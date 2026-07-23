Un comité de la FDA vote en faveur de l'inscription du peptide très prisé BPC-157 sur la liste des préparations magistrales

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Un comité consultatif de la Food and Drug Administration (FDA) américaine a voté jeudi en faveur de l'inscription d'un peptide largement utilisé, appelé BPC-157, sur une liste qui permettrait une préparation magistrale plus large en pharmacie.

Huit membres du comité ont voté pour, tandis que six ont voté contre. Un membre s'est abstenu.