Un comité de la Chambre des représentants américaine demande au Pentagone d'examiner les coentreprises de Safran en Chine

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Un législateur a demandé au Pentagone de revoir les joint-ventures de l'entreprise aérospatiale française Safran SAF.PA en Chine, déclarant que les liens commerciaux de l'entrepreneur de défense américain avec des entreprises chinoises soulèvent des inquiétudes, d'après une lettre vue par Reuters.

Le représentant John Moolenaar, président du House Select Committee on China, a cité le travail de Safran avec l'Aviation Industry Corporation of China 600862.SS , ou AVIC, parmi plusieurs questions qui soulèvent des inquiétudes. "Alors que les activités de Safran en Chine sont de nature commerciale, son travail avec ces filiales de l'AVIC peut soutenir directement des entités qui contribuent à renforcer les capacités militaires du PCC", indique la lettre.

La commission de Moolenaar examine depuis des mois les activités des entreprises aérospatiales américaines et occidentales en Chine, y compris celles d'Airbus. Safran n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Le Pentagone a déclaré qu'il répondrait directement à Moolenaar.