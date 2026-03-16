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Un choc pétrolier grave pourrait entraîner le S&P 500 jusqu'à 5 400, avertit de Goldman
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 12:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs a déclaré que de graves perturbations de l'approvisionnement en pétrole dues au conflit en cours au Moyen-Orient pourraient faire chuter l'indice S&P 500 .SPX à près de 5 400 cette année, soit environ 19 % de moins que les niveaux actuels.

L'indice a clôturé à 6 632,19 vendredi.

* Dans le cas d'un choc "modéré" de la croissance économique américaine, Goldman prévoit que l'indice tomberait à 6 300, soit une baisse de près de 5 % par rapport aux niveaux actuels.

* Le boom des investissements dans l'IA devrait compenser l'effet négatif d'une activité économique légèrement plus faible, a ajouté la maison de courtage.

* En dehors du conflit au Moyen-Orient, Goldman s'attend à ce que l'incertitude entourant l'impact de l'IA pèse sur les valorisations de l'indice.

* En tenant compte de l'incertitude liée à l'IA, Goldman a abaissé son ratio de fin d'année S&P 500 forward price-to-earnings (PE) à 21 contre 22 précédemment.

* Dans les scénarios où la croissance est "modérée" et le choc pétrolier "sévère", le ratio PE pourrait tomber à 19 et 16, respectivement, a ajouté la maison de courtage.

* "Les perspectives de base pour les actions américaines restent constructives, mais la guerre en Iran ajoute au risque de baisse posé par les valorisations élevées", a déclaré Goldman.

* Elle a maintenu sa prévision de fin d'année pour l'indice de référence à 7 600.

* Au début du mois, Goldman a déclaré qu'elle voyait des "risques de correction" à court terme pour les actions mondiales en raison des inquiétudes géopolitiques, des perturbations liées à l'intelligence artificielle et des valorisations élevées.

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S&P 500 INDEX
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 16/03/2026 à 12:36:25.

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