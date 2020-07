Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un casque bleu tué lors d'une embuscade en Centrafrique Reuters • 14/07/2020 à 00:18









BANGUI, 14 juillet (Reuters) - Des miliciens ont tué lundi un casque bleu d'origine rwandaise et blessé deux autres personnes lors de l'embuscade d'un convoi dans le nord-ouest de la République centrafricaine, ont déclaré les Nations unies dans un communiqué. Les violences qui secouent le pays depuis 2013 se sont atténuées après la signature en février 2019 d'un accord de paix entre le gouvernement et quatorze groupe armés, mais la trêve semble une nouvelle fois fragile. Dans un communiqué, l'Onu impute la responsabilité de l'attaque au groupe armé Retour, réclamation et réhabilitation (3R), l'un de signataires de l'accord de l'an dernier. (Antoine Rolland; version française Jean Terzian)

