Un cash-flow libre record pour FDJ UNITED en 2025
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 08:40
Par rapport aux données 2024 retraitées, le PBJ est en progression de 1% à 8 706 MEUR, mais le chiffre d'affaires recule de 3% à 3 678 MEUR, compte tenu des augmentations de fiscalité sur les jeux d'argent et de hasard, pour plus de 50 MEUR.
"En 2025, FDJ UNITED a démontré la solidité de son modèle et a poursuivi sa transformation, dans un environnement affecté par des hausses de fiscalité et par un durcissement de certaines régulations sur les jeux d'argent et de hasard", commente la PDG Stéphane Pallez.
Conformément à l'engagement du groupe, un dividende en augmentation, à 2,10 EUR contre 2,05 EUR en 2024, sera proposé à l'Assemblée générale du 23 avril, soit un taux de distribution de 80% du résultat net ajusté.
En 2026, FDJ UNITED vise une légère croissance du chiffre d'affaires, avec un taux de marge d'EBITDA courant stable à 24,5%, basé sur un PBJ en hausse et affecté par des augmentations additionnelles de fiscalité sur les jeux pour près de 90 MEUR.
Sur la période 2026-2028 et à cadre fiscal constant, il attend désormais une accélération progressive de la croissance de son chiffre d'affaires, qui serait de l'ordre de 5% en 2028, les autres projections de moyen terme restant inchangées.
