Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un cas de coronavirus signalé à Hong Kong-presse Reuters • 22/01/2020 à 10:49









HONG KONG, 22 janvier (Reuters) - Un cas de contamination au coronavirus apparu en Chine a été dépisté à Hong Kong, rapportent mercredi plusieurs médias hongkongais sans identifier leurs sources. Ce virus est apparu dans la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine, et peut se transmettre d'homme à homme selon les autorités sanitaires. Il a fait neuf morts, selon un bilan provisoire, et plus de 440 cas ont été signalés en Chine mais aussi en Corée du Sud, en Thaïlande, au Japon et aux Etats-Unis. L'Organisation mondiale de la santé organise ce mercredi une réunion d'urgence à Genève, où se trouve son siège, pour déterminer si l'épidémie qui se développe constitue une urgence internationale de santé publique. (Rédaction de Hong Kong, version française Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.