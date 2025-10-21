Un CAC 40 au plus haut historique, dans une Europe plus calme

(AOF) - Le CAC 40 a surperformé une Europe boursière un peu plus prudente. L’indice phare de la Bourse de Paris a même battu un nouveau record absolu en séance (8 271,48 points) et en clôture à 8 258,86 points, grâce à un gain de 0,64%. Il a profité de publications d’entreprises plutôt encourageantes dont certaines ont été saluées par des performances impressionnantes, à l’image d’Edenred qui a flambé après sa publication trimestrielle. L’apaisement des tensions commerciales sino-américaines a également été apprécié. L’EuroStoxx 50 a terminé la séance sur un léger gain de 0,18%, à 5 690,88 points.

En Europe, le Suédois Getinge (+2,72%, à 222,80 couronnes suédoises) se distingue en bourse après la présentation de résultats trimestriels en hausse. Entre juillet et septembre, le spécialiste des équipements médicaux a vu ses ventes nettes progresser de 9,5% en organique, contre une progression de seulement 0,2% un an plus tôt. Parallèlement, les prises de commandes ont connu une hausse de 4,7%, loin de la croissance de 7,4% enregistrée il y a un an.

A Paris, confortablement installé à la première place de l'indice CAC 40, Edenred a bondi de 19,64%, à 23,92 euros, après avoir enregistré "des résultats légèrement supérieurs aux attentes " au troisième trimestre tout en confirmant ses objectifs annuels, note Jefferies. Le spécialiste des systèmes de paiement à usages spécifiques au service des entreprises, des salariés et des commerçants entraîne dans son sillage Pluxee (+5,33%, à 16,21 euros) qui signe la troisième plus forte hausse de l'indice SBF 120.

A l'inverse, Eurofins Scientific (-2,19%, à 62,50 euros) a signé la plus forte baisse de l'indice CAC 40. Le groupe a dévoilé son chiffre d'affaires trimestriel et confirmé ses objectifs financiers annuels, mais ces derniers devraient être affectés par les taux de change. Entre juillet et septembre, les revenus du groupe se sont élevés à 1,803 milliard d'euros, en hausse de 4,6% en publié, ou de 4,1% en organique. Les analystes d'Invest Securities révèlent toutefois que le consensus tablait sur un chiffre d'affaires plus important, à 1,814 milliard d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aucune statistique d'importance n'était programmée ce mardi.

Sur le marché des devises, l'euro recule face au billet vert (-0,30%), il se négocie à 1,1611 dollar.