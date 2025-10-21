OpenAI défie Google avec ChatGPT Atlas, son propre navigateur dopé à l'IA

Le lancement de ChatGPT Atlas était particulièrement attendu, s'agissant d'un logiciel élaboré autour du modèle le plus populaire au monde, avec 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires revendiqués par OpenAI, soit 10% de l'humanité ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

OpenAI a lancé mardi son propre navigateur internet, "ChatGPT Atlas", construit autour de son modèle d'intelligence artificielle (IA), le plus utilisé au monde, dans une tentative de devenir la porte d'entrée numéro 1 du web à la place de Google Chrome.

"L'IA représente une opportunité rare, de celles qui ne se présentent qu'une fois par décennie, de repenser la nature même d'un navigateur et la manière de s'en servir", a déclaré Sam Altman, le patron d'OpenAI, lors d'une démonstration en ligne.

"Les onglets, c'était super, mais nous n'avons pas vu beaucoup d'innovations depuis", a-t-il argué, affirmant que la navigation avec la barre de recherche et les adresses URL pourrait désormais laisser la place à une "expérience de conversation (chat) au sein d'un navigateur web".

Le nouveau navigateur, pour l'heure disponible seulement sur Mac, intègre ChatGPT dans une barre latérale, permet à l'IA générative de scanner la page consultée et de fournir une aide contextuelle, sans avoir à copier-coller entre les onglets.

ChatGPT Atlas propose aussi, aux abonnés payants, de laisser un agent IA prendre la navigation en main, contrôler le curseur et réserver un vol, remplir un formulaire ou éditer un document.

La plupart de ces fonctionnalités sont similaires à celles progressivement installées dans d'autres navigateurs concurrents, comme Edge de Microsoft , enrichi par l'agent IA Copilot, ou Comet de la start-up d'IA Perplexity.

Mais le lancement de ChatGPT Atlas était particulièrement attendu, s'agissant d'un logiciel élaboré autour du modèle le plus populaire au monde, avec 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires revendiqués par OpenAI, soit 10% de l'humanité.

- Google récupère -

Les modèles d'IA ayant des performances comparables pour la plupart des usages du grand public, la bataille pour capter le plus grand nombre d'utilisateurs se concentre sur le développement de l'interface d'utilisation la plus populaire et pratique.

"C'est une nouvelle étape dans la course des entreprises de la tech pour que leur interface d'IA devienne le portail numéro 1 des internautes", estime Jacob Bourne, analyste chez Emarketer.

ChatGPT Atlas est disponible dès mardi seulement sur le système d'exploitation macOS d' Apple , avant une extension prévue pour Windows et les mobiles (iOS et Android), a précisé Sam Altman, sans préciser le calendrier.

Signe de l'enjeu, la diffusion d'une vidéo par OpenAI, montrant des onglets de navigateur deux heures avant l'annonce, a immédiatement provoqué une baisse de près de 5% de l'action d'Alphabet, la maison mère de Google.

Mais le titre a rebondi peu après la fin de la démonstration d'OpenAI et ne perdait plus que 1,87% vers 18H50 GMT.

Dans cette compétition, Alphabet a remporté en septembre une victoire capitale en obtenant que la justice américaine ne l'oblige pas à vendre Chrome, contre l'avis du gouvernement des Etats-Unis qui réclamait cette cession au nom de la lutte antitrust.

En août, Perplexity AI avait ainsi proposé à Google de racheter pour 34,5 milliards de dollars son navigateur Chrome, avant que la justice laisse à Alphabet la liberté de conserver son vaisseau amiral et la manne publicitaire qui va avec.

Autre exemple des évolutions en cours autour des interfaces de navigations sur internet, plusieurs grands médias, comme CNN et le Washington Post ou Le Figaro et Le Monde ont noué récemment des partenariats rémunérés avec Perplexity pour que leurs articles soient mis à disposition des abonnés payants de Comet.

Lancé ventre à terre dans la course à l'IA, OpenAI, dont la valorisation estimée a atteint les 500 milliards de dollars, s'est illustrée ces dernières semaines par des commande de puces par centaines de milliards de dollars, des montants déconnectés de ses revenus actuels qui inquiètent une partie des investisseurs.