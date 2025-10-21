Ministres LR: Retailleau promet une "sanction", Wauquiez appelle à "l'apaisement"

Le président des députés LR, Laurent Wauquiez, prononce un discours à l'Assemblée nationale, à Paris, le 8 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

Le patron des Républicains Bruno Retailleau a promis mardi une "sanction" contre les ministres de son parti entrés au gouvernement Lecornu 2, une ligne ferme qui divise en interne, à l'image de Laurent Wauquiez qui a appelé à "retrouver de l'apaisement" et à "ne pas exclure tout le monde".

Alors que le parti de droite doit réunir mercredi en fin d'après-midi un bureau politique pour statuer sur le cas des six ministres concernés, Bruno Retailleau a dit au Figaro considérer qu'ils "ne sont plus LR".

"Ils ne peuvent pas être la caution de notre famille politique au gouvernement, c’est pourquoi il doit y avoir - et il y aura - une sanction. Pas dans deux mois ou dans deux ans, mais dès ce mercredi soir lors du bureau politique", a-t-il martelé.

Sont visés Annie Genevard (Agriculture), Rachida Dati (Culture), Vincent Jeanbrun (Logement), Philippe Tabarot (Transports), Sébastien Martin (Industrie) et Nicolas Forissier (Commerce extérieur et attractivité).

Le secrétaire général des Républicains, Othman Nasrou, leur a adressé une lettre, consultée par l'AFP, leur demandant de "faire parvenir (leurs) observations" sur leur décision de participation au gouvernement avant mercredi midi.

Mais la conduite à tenir divise en interne.

"Ça suffit. Il faut qu'on retrouve de l'apaisement. On ne va pas se mettre à exclure tout le monde", a ainsi déclaré le chef de députés LR Laurent Wauquiez sur BFMTV.

Le président du Sénat Gérard Larcher s'est dit également favorable dimanche à un report de l'exclusion, "une bonne position", selon M. Wauquiez pour qui "il faut tourner la page et se concentrer sur l'avenir".

Car le parti a étalé ses divisions durant les récents épisodes de chaos gouvernemental: si le patron du parti Bruno Retailleau a défendu une ligne prônant de ne pas entrer au gouvernement - faisant voler en éclats la coalition au pouvoir - les députés LR étaient eux favorables à une participation.

La décision de M. Retailleau de contester la composition du gouvernement Lecornu 1, prise "sur un tweet, sans nous en parler", "bien sûr que ça a été difficile", a glissé M. Wauquiez

"Ça a été quinze jours catastrophiques, j'en ai parfaitement conscience", a admis le député de Haute-Loire, soulignant la "très mauvaise image projetée par la droite".

"C'était la pire image de la politique, c'est-à-dire la tambouille, les places, les postes", a-t-il insisté.