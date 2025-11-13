Un CAC 40 au firmament et le reste de la cote européenne en demi-teinte

(AOF) - Sur ses plus hauts historiques, le CAC 40 se distingue au sein de marchés européens évoluant en ordre dispersé. Le début de séance a été marqué par la promulgation hier soir par Donald Trump d'un projet de loi mettant fin au plus long shutdown de l'histoire des Etats-Unis. En attendant que les administrations fédérales puissent reprendre la publication des statistiques économiques, les résultats des entreprises concentrent l'attention des investisseurs. A Paris, Carrefour bénéficie de l'entrée à son capital de la famille Saadé. Peu après 12 heures, le CAC 40 gagne 0,55% à 8286,58 points.

En Europe, Siemens (-5,01%, à 237,80 euros) recule franchement à Francfort. Le groupe a publié ses résultats du quatrième trimestre, dévoilé ses ambitions pour 2026 et a également annoncé son intention de déconsolider sa participation restante dans Siemens Healthineers (-2,61 euros, à 43,65 euros). Au quatrième trimestre, le conglomérat allemand a généré un chiffre d'affaires de 21,427 milliards d'euros, en progression de 3%, tandis que les commandes ont reculé de 3%. De son côté, le bénéfice net s'est élevé à 1,837 milliard d'euros, en repli de 13%.

Dans le vert lors des six précédentes séances, Carrefour (+1,77% à 13,48 euros) se distingue parmi les plus fortes hausses du CAC 40 après avoir annoncé l'arrivée au sein de son capital de la famille Saadé, à hauteur de 4%. "Le fait que Rodolphe Saadé accepte de siéger pour la première fois à un conseil d'administration autre que celui des actifs contrôlés par sa famille, témoigne d'un engagement fort et d'une vision partagée avec Alexandre Bompard dont le mandat a été récemment prolongé jusqu'en 2030", souligne Invest Securities.

Solvay (+3,49% à 27,84 euros) a annoncé la signature d'un accord stratégique avec l'Américain Permag et le Britannique Less Common Metals (LCM) afin de sécuriser un approvisionnement fiable en matériaux de terres rares. Grâce à ce partenariat, Permag, un leader mondial des solutions magnétiques haute performance, peut compter sur un approvisionnement stable et prévisible en samarium, un élément essentiel pour les aimants et assemblages magnétiques haute performance.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le nombre de chômeurs en France (hors Mayotte) au sens du Bureau international du travail (BIT) a augmenté de 44 000 unités au troisième trimestre par rapport aux trois mois précédents, à 2,4 millions de personnes, a indiqué l'Insee. Le taux de chômage au sens du BIT s'établit à 7,7 % de la population active, il est quasi stable (+0,1 point) par rapport au deuxième trimestre 2025, pour lequel l'estimation est très légèrement rehaussée (+0,1 point, de 7,5 % à 7,6 %).

La production industrielle, corrigée des variations saisonnières, a augmenté de 0,2% en septembre dans la zone euro et de 0,8% dans l'Union européenne, par rapport à août 2025, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Une progression de 0,7% était anticipée en septembre en zone euro. En août 2025, la production industrielle avait diminué de 1,1% dans la zone euro et de 0,9% dans l'UE.

L'économie au Royaume-Uni a connu un ralentissement plus prononcé qu'anticipé au troisième trimestre. Le PIB a progressé de 0,1% par rapport au trimestre précédent après une hausse de 0,3% au troisième trimestre, a indiqué l'ONS. Les économistes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne une croissance de 0,2%. La croissance a été pénalisée par la cyberattaque subie par la société Jaguar Land Rover. La production automobile a ainsi chuté de 28,6% septembre, pesant à hauteur de 0,17 point de pourcentage sur le PIB mensuel.

Vers 12 heures, l'euro gagne 0,22% à 1,1619 dollar.