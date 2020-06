Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un cabinet d'avocats annonce un accord avec Bayer sur le Roundup Reuters • 24/06/2020 à 18:34









24 juin (Reuters) - Le cabinet d'avocats américain Weitz & Luxenberg a annoncé mercredi être parvenu à un accord avec Bayer BAYGn.DE au nom de près de 100.000 Américains ayant souffert d'un cancer après leur exposition au Roundup, herbicide à base de glyphosate de Monsanto. La presse allemande a évoqué mardi la possibilité d'un accord pour un montant de huit à 10 milliards de dollars (7,1 à 8,9 milliards d'euros). Bayer s'efforce de mettre fin aux poursuites engagées aux Etats-Unis contre le Roundup et d'autres produits à base de glyphosate, dont il a hérité lors du rachat de Monsanto pour 63 milliards de dollars, bouclé en 2018. Le géant allemand de l'agrochimie n'a pas pu être joint dans l'immédiat. (Edward Taylor version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées BAYER XETRA -3.36%