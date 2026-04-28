Un CA en recul de plus de 5% pour M6 au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 08:07
Dans ce contexte, les revenus publicitaires du groupe de médias se sont inscrits en recul de -5,9% par rapport au 1er trimestre 2025, pour s'établir à 239 MEUR, malgré la forte croissance de l'activité streaming .
Les revenus non publicitaires ont quant à eux reculé de -3,9% à 58,7 MEUR, la hausse des autres revenus du pôle vidéo ayant pourtant atténué en partie le recul du pôle production et droits audiovisuels dont l'activité cinéma a baissé sur la période.
Grâce à une forte maîtrise des coûts, l'EBITA consolidé a atteint 49,1 MEUR, soit 1 MEUR par rapport au 31 mars 2025, dégageant ainsi une marge opérationnelle de 16,5%, en hausse de 1,2 point en comparaison annuelle.
Alors que le 2e trimestre sera marqué par la Coupe du monde de football, M6 anticipe de fortes audiences ainsi que des recettes publicitaires en hausse avec un effet cash-flow positif. L'événement impactera néanmoins négativement la rentabilité opérationnelle sur l'année.
Par ailleurs, il rappelle que son assemblée générale mixte convoquée ce jour sera notamment amenée à approuver le versement d'un dividende par action de 1,25 EUR au titre de l'exercice 2025, offrant ainsi un rendement de 10,3%.
Valeurs associées
|12,9800 EUR
|Euronext Paris
|+2,53%
A lire aussi
-
Le nombre de permis de construire accordés en mars pour des logements a bondi de 33% par rapport au mois précédent, pour s'établir à 43.144 autorisations, selon les données provisoires publiées mardi par le ministère de la Ville et du Logement. Ce niveau "est proche ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris hésite sur la marche à suivre mardi, à la veille de deux jours d'annonces qui vont faire bouger les marchés, à savoir les résulats des géants de la tech aux Etats-Unis et les réunions des banques centrales. A 10H35, après des débuts hésitants, ... Lire la suite
-
Cette décision est une nouvelle illustration de la politique du gouvernement américain, ouvertement opposé au développement de nouvelles capacités éoliennes offshore aux États-Unis. L'administration Trump poursuit son combat contre les énergies renouvelables, et ... Lire la suite
-
Le spécialiste des gaz industriels Air Liquide a fait état mardi d'un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes au premier trimestre, la faiblesse de la demande en Europe et en Asie ayant contrebalancé une croissance robuste dans les Amériques. Le ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer