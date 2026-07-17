Un CA en recul au 1er semestre pour Maison Pommery

Maison Pommery & Associés annonce un chiffre d'affaires de 95,7 MEUR au titre des six premiers mois de 2026, soit un recul de 12,4%, lié à la cession de Heidsieck & Co Monopole (-9,6 MEUR) et à la réduction des ventes interprofessionnelles, sans contribution à l'EBITDA (-4,5 MEUR).

À périmètre comparable, le CA a toutefois augmenté de 0,6%, avec une activité Champagne ( 4,4% à périmètre comparable) qui a enregistré une progression de ses volumes de ventes en clientèle, "illustrant la bonne tenue de la dynamique commerciale et l'attractivité des marques stratégiques du groupe".

La marque Champagne Pommery & Greno a affiché une forte dynamique au 1er semestre, avec un chiffre d'affaires en progression de 7,1%. Le groupe a initié la distribution de Champagne Pompadour sur ses principaux marchés, avec de premiers résultats positifs venant renforcer le poids du premium dans son portefeuille.

Maison Pommery entend maintenir sa dynamique commerciale au 2e semestre en se concentrant sur le développement de ses cuvées premium et le renforcement de ses positions sur ses principaux marchés. En parallèle, les travaux de refinancement se poursuivent en concertation avec ses partenaires bancaires.