Un BPA trimestriel conforme aux attentes pour UnitedHealth
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 13:22

UnitedHealth Group publie un BPA ajusté de 2,11 dollars au titre des trois derniers mois de 2025, à peu près conforme à l'estimation moyenne des analystes, ainsi qu'un profit des opérations en chute de 95% à 0,4 milliard de dollars.

A 113,2 MdsUSD, les revenus du groupe d'assurance et de services de santé ont augmenté de 12% en comparaison annuelle, avec des croissances de 18% pour sa division UnitedHealthcare et de 8% pour sa division Optum.

Sur l'ensemble de 2025, UnitedHealth Group a engrangé un BPA ajusté de 16,35 USD, conformément à son objectif d'au moins 16,25 USD affiché il y a trois mois, pour des revenus en croissance de 12% à 447,6 MdsUSD.

Pour l'exercice qui commence, sa direction anticipe un BPA ajusté supérieur à 17,75 USD, un profit des opérations de plus de 24 MdsUSD avec une marge opérationnelle de 5,5%, pour des revenus supérieurs à 439 MdsUSD.

"Nos perspectives pour 2026 reflètent une activité réalisant une amélioration durable de la performance et une expansion des marges via une discipline opérationnelle plus grande et une exécution précise", explique son CFO Wayne DeVeydt.

