Un BPA en léger recul pour SLB au 3e trimestre

SLB (anciennement Schlumberger) publie un BPA GAAP de 0,49 USD au titre du 3e trimestre 2026, en baisse de 2% par rapport à la même période en 2025, ainsi qu'un BPA hors charges et crédits de 0,64 USD, en recul de 7%, pour un EBITDA ajusté de 2,07 MdsUSD, stable d'une année sur l'autre.

Le chiffre d'affaires du groupe de services pétroliers a augmenté de 6% à 9,45 MdsUSD en comparaison annuelle. Hors effet de l'acquisition de ChampionX un an auparavant, il a progressé de 2%, avec une stabilité des revenus à l'international et une croissance de 13% des revenus en Amérique du Nord.

"SLB a enregistré une croissance séquentielle dans toutes les régions, portée par une reprise progressive au Moyen-Orient, une hausse de l'activité terrestre en Amérique du Nord et un élargissement des activités internationales dans les bassins offshore en eaux profondes", précise le directeur général Olivier Le Peuch.

Selon le dirigeant, la sécurité énergétique et les chocs d'approvisionnement continuent d'alimenter la recherche d'une diversification internationale des sources d'approvisionnement, du renouvellement des réserves et du maintien durable de la production, favorisant ainsi un cycle haussier bien marqué.

Ajoutant que les perspectives du groupe à l'international continuent de se renforcer, Olivier Le Peuch affirme entrevoir "des perspectives particulièrement prometteuses pour 2027, avec un potentiel de croissance supplémentaire à mesure que l'activité au Moyen-Orient se redressera".