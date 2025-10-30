 Aller au contenu principal
Un BPA atone pour Comcast au troisième trimestre
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 13:44

Comcast dévoile un BPA ajusté stable à 1,12 dollar au titre du 3e trimestre 2025, un niveau à peu près en ligne avec le consensus de marché, et un EBITDA ajusté en repli de 0,7% à 9,67 milliards, pour des revenus en recul de 2,7% à 31,2 MdsUSD.

'Dans la connectivité, nous prenons des mesures accélérer le sans-fil en tant que moteur de croissance significatif, en gagnant un nombre record de 414 000 lignes mobiles ce trimestre', souligne son PDG Brian L Roberts.

'Le succès précoce d'Epic Universe a contribué à la croissance de 19% des revenus de nos parcs à thème, reflétant la force de nos nouvelles attractions et l'attrait durable de la marque Universal', ajoute le dirigeant du groupe de divertissement.

Par ailleurs, Comcast fait part de la nomination de Steve Croney au poste de CEO de sa division connectivité et plateformes, à partir du 1er janvier. Il succèdera alors à Dave Watson qui deviendra vice-président du conseil d'administration.

Valeurs associées

COMCAST-A
28,5300 USD NASDAQ 0,00%
