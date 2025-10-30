Un BPA atone pour Comcast au troisième trimestre
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 13:44
'Dans la connectivité, nous prenons des mesures accélérer le sans-fil en tant que moteur de croissance significatif, en gagnant un nombre record de 414 000 lignes mobiles ce trimestre', souligne son PDG Brian L Roberts.
'Le succès précoce d'Epic Universe a contribué à la croissance de 19% des revenus de nos parcs à thème, reflétant la force de nos nouvelles attractions et l'attrait durable de la marque Universal', ajoute le dirigeant du groupe de divertissement.
Par ailleurs, Comcast fait part de la nomination de Steve Croney au poste de CEO de sa division connectivité et plateformes, à partir du 1er janvier. Il succèdera alors à Dave Watson qui deviendra vice-président du conseil d'administration.
Valeurs associées
|28,5300 USD
|NASDAQ
|0,00%
A lire aussi
-
La Banque centrale européenne (BCE) a, comme prévu, laissé jeudi ses taux directeurs à leur niveau actuel, marquant sa troisième pause dans son cycle d'assouplissement monétaire après des décisions similaires en juillet et septembre. Le taux de dépôt reste ainsi ... Lire la suite
-
Le décollage du lanceur LVM3-M5 est programmé pour dimanche 2 novembre. L'agence spatiale indienne (ISRO) a annoncé jeudi 30 octobre le lancement dimanche de sa plus puissante fusée avec à son bord le plus lourd satellite de télécommunications indien placé en orbite, ... Lire la suite
-
Jean-Claude Trichet : "Je suis convaincu qu'il y aura une correction importante des marchés boursiers américains !"
Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque centrale européenne, était l'invité de l'émission Ecorama du 30 octobre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la divergence croissante entre la Fed et la BCE, les risques ... Lire la suite
-
Donald Trump et Xi Jinping se sont entendus jeudi pour apaiser le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine, lors d'une rencontre en Corée du Sud qualifiée par le président américain de "grand succès". ++COMPLÈTE VIDI82GG2WE_FR++
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer