Un BPA ajusté record pour Edenred en 2025
Edenred dévoile un résultat net part du groupe de 521 MEUR au titre de 2025, en hausse de 2,8%, ainsi qu'un BPA ajusté record de 2,59 EUR, en progression de 10%, et un free cash-flow de 1 111 MEUR, en hausse de 34%.

Le groupe de solutions de paiements affiche un EBITDA annuel de 1 360 MEUR, en croissance de 11,2% en données comparables, "illustrant l'effet conjugué de la croissance du chiffre d'affaires et des premiers gains d'efficacité du programme Fit for Growth".

Son revenu total a augmenté de 3,7% à 3 MdsEUR ( 5,7% en données comparables), dont un chiffre d'affaires opérationnel de 2,73 MdsEUR, en progression de 6,2% en données comparables malgré l'impact du changement réglementaire en Italie.

En particulier, Edenred pointe une accélération du chiffre d'affaires opérationnel au 4e trimestre 2025, en progression de 9,7% en données comparables par rapport à la même période en 2024, hors impact d'un changement réglementaire en Italie.

Le groupe proposera à ses actionnaires, lors de l'assemblée générale mixte du 7 mai, le versement d'un dividende en numéraire de 1,33 EUR par action au titre de 2025, en hausse de 10%, dans le cadre de sa politique de croissance progressive du dividende.

En tenant compte de l'impact de changements réglementaires en Italie et au Brésil, Edenred confirme pour 2026 attendre une baisse de l'EBITDA entre -8% et -12% en données comparables, correspondant à une croissance intrinsèque de l'EBITDA entre 8% et 12%.

Il vise aussi un taux de conversion free cash-flow / EBITDA supérieur ou égal à 35% cette année, correspondant à un taux de conversion intrinsèque d'au moins 65%, "confirmant la capacité du groupe à maintenir une génération de trésorerie robuste".

