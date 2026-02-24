information fournie par Boursorama avec AFP • 24/02/2026 à 09:38

France: le climat des affaires s'assombrit en février, selon l'Insee

Le climat des affaires s'assombrit en France au mois de février, l'indicateur synthétique le mesurant perdant deux points, annonce mardi l'Insee.

Il s'établit à 97, s'éloignant ainsi de sa moyenne de longue période de 100.

L'indicateur de janvier a toutefois été révisé à la hausse d'un point, après arrondi, à 99.

Le climat de l'emploi, pour sa part, perd un point à 93, "nettement en deçà de sa moyenne de longue période" (100), souligne l'Institut national de la Statistique.

Cela résulte principalement de la dégradation des intentions d'embauche dans le secteur des services, hors intérim.

Ce mois-ci, le climat se dégrade particulièrement dans l'industrie et les services, plus légèrement dans le commerce de détail, et il est stable dans le bâtiment, selon l'enquête menée auprès d'entreprises de tous ces secteurs du 27 janvier au 19 février.

Dans l'industrie, l'indicateur s'établit à 102 contre 105 le mois dernier, retrouvant son niveau de décembre. Mais il reste supérieur à la moyenne de longue période de 100.

Il pâtit de moins bonnes opinions sur la production récente et sur celle à venir, et du repli des opinions sur les carnets de commandes globaux.

Le climat des affaires se dégrade aussi dans les services (-3 points à 95), après deux mois de stabilité.

Il diminue par ailleurs légèrement (-1 à 98) dans le commerce de détail, y compris la réparation automobile.

Enfin, il est stable dans le bâtiment, à 97. L'opinion des entrepreneurs du bâtiment sur leur activité prévue est stable, celle sur l'activité passée baisse légèrement.