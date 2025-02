Un bon cru 2024 pour Crédit Agricole, grâce à un 4e trimestre réussi

( AFP / ABDESSLAM MIRDASS )

Le groupe Crédit Agricole a achevé l'année 2024 sur un bilan positif, grâce à un très bon quatrième trimestre qui a compensé les deux précédents, plus faibles, ce qui lui permet d'atteindre avec un an d'avance ses objectifs stratégiques, a indiqué son directeur général mercredi.

Le groupe a publié un bénéfice net en hausse de 4,6% en 2024, à 8,6 milliards d'euros, et un revenu de 38,1 milliards d'euros (+4,3%).

Après deux trimestres mitigés, le groupe Crédit Agricole a vu d'octobre à décembre son bénéfice net décoller de 24,6% à 2,1 milliards d'euros et le revenu progresser de 11,9% à 9,8 milliards.

Et ce, grâce au rebond au quatrième trimestre du crédit à l'habitat en France (+18% sur un an), sous l'influence de la première baisse des taux.

Le directeur général de la banque Philippe Brassac a exprimé sa satisfaction d'avoir vu le bénéfice net, comme les revenus de la filiale cotée du groupe Crédit agricole SA (Casa), atteindre "leur plus haut historique l'an dernier", lors d'une conférence de presse.

Quant aux objectifs, le ROTE, indicateur qui permet de calculer la rentabilité sur capitaux propres, a atteint 14% en 2024, mieux que les 12% en 2025 prévus initialement dans le plan stratégique.

Le dirigeant, qui va céder sa place à Olivier Gavalda lors de la prochaine assemblée générale après 10 années passées à la tête du groupe, a rappelé que celui-ci avait connu une "croissance régulière" de ses revenus depuis 2015, ainsi qu'une "amélioration continue de l'efficacité opérationnelle".

- En discussion en Italie -

En 2024, "la bonne performance des pôles métiers Gestion de l'épargne et Assurances, et Grande clientèle a compensé le pincement des marges en banque de détail et dans les Services financiers spécialisés", indique le groupe dans un communiqué.

Le pôle de la banque de financement et d'investissement (BFI), a enregistré le "meilleur quatrième trimestre de toute son histoire", a assuré son dirigeant Xavier Musca, qui souligne sur l'année "le très bon équilibre de toutes les activités".

Si le bénéfice net 2024 des caisses régionales du Crédit agricole ressortent en hausse de 2,5%, à 3,4 milliards, celui de LCL recule 5,4%, à 790 millions d'euros.

En Italie, deuxième marché du groupe après la France, le bénéfice net a progressé de 12,7% à 608 millions d'euros.

Dans ce pays où le secteur bancaire est en pleine recomposition, le Crédit Agricole se retrouve selon M. Brassac "dans une position qui est évidemment opportune" en tant que premier actionnaire de Banco BPM: d'un côté UniCredit "a lancé une OPE sur Banco BPM", de l'autre Banco BPM "voit un stand-alone possible".

"Nous restons aujourd'hui en discussion avec toutes les parties prenantes pour nous inscrire dans le développement de nos intérêts, en fonction de ce qui se passera en Italie", notamment au niveau politique, "et dont nous ne sommes pas un élément clé", assure M. Brassac.

Casa proposera à ses actionnaires un dividende en hausse de 5 centimes, à 1,10 euro par action.

Par ailleurs, la SAS Rue La Boétie qui porte les participations des caisses régionales au sein du Crédit agricole SA, a annoncé qu'elle allait acquérir d'ici la fin du troisième trimestre 2025 jusqu'à 500 millions d'euros de titres CASA, dans une opération "à vocation patrimoniale". Elle confirme également qu'elle "n'a pas l'intention d'accroître sa participation au-delà de 65% du capital de CASA".