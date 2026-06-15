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Un bombardier B-52 de l'armée de l'air américaine s'écrase au décollage en Californie, selon l'armée de l'air
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 23:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations générales sur l'avion Stratofortress, premier accident de ce bombardier depuis 2016, paragraphes 6 à 12) par Steve Gorman et Phil Stewart

Un bombardier B-52 Stratofortress de l'armée de l'air américaine, conçu pour transporter des armes nucléaires et conventionnelles, s'est écrasé lundi peu après son décollage de la base aérienne d'Edwards, située dans le désert de Mojave, en Californie du Sud, a indiqué la base.

Des images aériennes de la scène de l'accident, à environ 100 miles (161 km) au nord de Los Angeles, montraient une zone carbonisée et fumante du sol désertique, d'une superficie équivalente à celle d'un terrain de football, tandis qu'un véhicule d'urgence circulait le long du périmètre du site.

Aucun gros débris n'était visible à l'œil nu sur les images.

"Les équipes d'urgence sont immédiatement intervenues sur les lieux et la situation est toujours en cours", a indiqué la base dans un message publié sur X.

Le bombardier à réaction à huit moteurs s'est écrasé "peu après son décollage de l'aérodrome d'Edwards à 11 h 20", a indiqué la base dans son alerte officielle sur X.

On ne disposait d’aucune information immédiate concernant le nombre de membres d’équipage à bord de l’avion, la présence éventuelle de survivants ou la nature de leur mission à ce moment-là. L’avion transporte généralement un équipage d’environ cinq personnes.

Le Stratofortress, conçu et construit par Boeing BA.N , est un avion subsonique à long rayon d'action qui constitue depuis longtemps l'épine dorsale de la force de bombardiers stratégiques pilotés des États-Unis, selon l'armée américaine.

Cet avion à ailes en flèche est capable de transporter des munitions nucléaires et des munitions conventionnelles à guidage de précision, y compris des bombes à fragmentation et des bombes à gravité, à des altitudes pouvant atteindre 50 000 pieds (15 166 mètres), selon une fiche d'information de l'armée de l'air.

Dans un conflit conventionnel, le B-52 peut mener des opérations d’attaque stratégique, d’appui aérien rapproché, d’interdiction aérienne, de contre-air offensif et d’opérations maritimes, précise la fiche d’information.

L'incident de lundi marque le premier crash d'un B-52 Stratofortress depuis qu'un bombardier du même type s'est écrasé sur l'île de Guam en mai 2016, selon le Bureau of Aircraft Accidents Archive, une organisation basée à Genève qui recueille des données sur les accidents aériens dans le monde. Les sept membres d'équipage à bord de cet appareil avaient tous survécu.

L'armée de l'air et le Pentagone ont dans un premier temps refusé de commenter l'accident de lundi au-delà de ce que la base avait rapporté en ligne. Les responsables de la base n'ont pas pu être joints immédiatement pour un commentaire supplémentaire.

Seul le modèle H du B-52 figure encore dans l'inventaire de l'armée de l'air; il est affecté à la 5e escadre de bombardement de la base aérienne de Minot dans le Dakota du Nord et à la 2e escadre de bombardement de la base aérienne de Barksdale en Louisiane – toutes deux relevant du Commandement de frappe mondiale de l'armée de l'air – ainsi qu'à la 307e escadre de bombardement du Commandement de la réserve à Barksdale, selon l'armée.

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