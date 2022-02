Un bitcoin vaudra plus de 1M$ en 2030 selon Ark Invest

(NEWSManagers.com) - La société de gestion américaine Ark Invest, connue pour ses paris sur la technologie, a publié la semaine dernière son rapport de recherche annuel, Big Ideas 2022. Elle évoque dans ce rapport 14 technologies dites disruptives dont elle évalue la capitalisation boursière totale à 14.000 milliards de dollars (12.515 milliards d'euros) pour 2020 et estime qu'elle devrait atteindre 210.000 milliards de dollars (187.692 milliards d'euros) en 2030.

Parmi ces technologies, cinq devraient générer des rendements importants sur le marché des actions sur le long terme, à savoir l'intelligence artificielle, les technologies de batteries, la blockchain, la robotique et le séquençage de gênes.

Ark prédit aussi que les crypto-actifs et portefeuilles digitaux devraient peser quelque 50.000 milliards de dollars en capitalisation boursière d'ici 2030 via les segments de blockchain et les portefeuilles digitaux. " Nous pensons que des milliards de milliards de dollars de transactions en cash seront digitalisées, ce qui représentera une opportunité de monétisation de la data à peu près équivalente à celle de Google Search. Les portefeuilles digitaux pourraient devenir le point de contact pour une variété de services digitaux. Les institutions financières traditionnelles pourraient être en danger " , note le rapport d'Ark.

L'essor du bitcoin à venir

A propos du bitcoin, l'analyste d'Ark, Yassine Elmandjra, estime que la capitalisation boursière du crypto-actif pourrait être multiplié par 25,9 pour atteindre 28.500 milliards de dollars en 2030 contre 1.100 milliards de dollars en 2021, qui était déjà un record de valorisation. Yassine Elmandjra prédit qu'un bitcoin vaudra 1,36 million de dollars en 2030. Pour l'heure, au 31 janvier 2022, le prix du crypto-actif oscille dans la fourchette des 37.000-38.000 dollars après avoir atteint les 64.000 dollars en novembre dernier. Ark détaille les possibles cas d'utilisation du bitcoin en 2030. A horizon 2030, la société de gestion pronostique que le bitcoin représentera 50% de la capitalisation totale de l'or, 5% du cash des sociétés de l'indice actions américaines S&P 500 ou encore 2,55% des actifs des institutionnels. Aussi le bitcoin devrait-il former 1% des réserves de trésorerie des nations.

Concernant l'aspect non-durable du bitcoin, décrié pour la grande quantité d'énergie nécessaire au minage du crypto-actif, Ark pense que les mineurs de bitcoin pourraient faire le jeu des nouvelles technologies générant de l'énergie renouvelable. Ainsi, les sources d'énergie non-carbonées comme l'éolien et le solaire " pourraient répondre à un pourcentage plus important de la demande du réseau si le minage de bitcoins a un impact sur le réseau électrique " . Les propriétaires d'actifs énergétiques pourraient aussi devenir des mineurs de bitcoins, prédit encore la société dirigée par Cathie Wood.