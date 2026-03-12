 Aller au contenu principal
Un bénéfice net en retrait en 2025 pour Antin Infrastructure Partners
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 08:20

Antin Infrastructure Partners dévoile un résultat net en repli de 4,8% à 110,3 MEUR au titre de 2025, soit 0,62 EUR par action, ainsi qu'un EBITDA en hausse de 1% à 160,9 MEUR, correspondant toutefois à une marge en retrait d'un point à 55%.

Toujours selon des données sous-jacentes excluant les catch-up fees , le groupe d'investissement en infrastructures a vu ses revenus annuels croître de 2,2% à 291,6 MEUR, "montrant une activité positive en données comparables malgré l'absence de levées de fonds actives en 2025".

Antin revendique à fin 2025 33,8 MdsEUR d'actifs sous gestion ( AUM ), en croissance de 1,2% sur un an, tirée par une progression de 1,6% des fee-paying AUM , à 22 MdsEUR, ainsi que par des hausses de valeur au sein du portefeuille.

"Dans une année marquée par la volatilité macroéconomique et géopolitique", le groupe affirme ainsi avoir "atteint ses objectifs financiers, tout en continuant d'investir de façon sélective dans ses plateformes pour soutenir sa prochaine phase de croissance".

Le conseil d'administration a décidé de proposer à ses actionnaires une distribution annuelle stable à 127,2 MEUR (soit 0,71 EUR par action), soit un deuxième paiement de 62,7 MEUR à verser en juin prochain après un premier paiement déjà effectué en novembre dernier.

En termes de perspectives, Antin anticipe notamment un EBITDA sous-jacent globalement stable en 2026, une progression des résultats étant attendue en 2027 avec la contribution de Mid Cap II et le lancement de Flagship VI.

Valeurs associées

ANTIN INFRA. PARTNERS
9,470 EUR Euronext Paris -0,32%
