Un bateau de migrants chavire près de Dunkerque, des disparus

(Actualisé avec source Voix du Nord, appel à la vigilance de la préfecture) PARIS, 27 octobre (Reuters) - Une importante opération de secours a été lancée mardi dans la commune de Loon-Plage, près de Dunkerque, après le chavirage d'une embarcation qui transportait une vingtaine de migrants, a annoncé le service départemental d'incendie et de secours du département du Nord. Selon les pompiers, 15 personnes ont été récupérées, dont huit sont en hypothermie et deux en arrêt cardiaque. Ce bilan peut encore évoluer. La Voix du Nord rapporte de son côté que trois personnes sont portées disparues et deux sont décédées, dont un enfant. Les services de secours en mer (SNCM) de Calais et des vedettes des douanes sont mobilisées au large tandis que les pompiers délivrent les premiers soins à quai, près du terminal de ferries de Loon-Plage, ajoute le quotidien. Les médecins du Samu et un hélicoptère de la Marine nationale ont aussi été déployés, selon la Voix du Nord. La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord avait émis lundi un appel à la vigilance en raison de conditions météorologiques difficiles à partir de ce mardi et jusqu'à vendredi. Des migrants prennent régulièrement la mer sur les plages du nord de la France pour tenter de rejoindre clandestinement la Grande-Bretagne. (Christian Hartmann, Pascal Rossignol et Blandine Hénault)

