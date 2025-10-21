Un ballon pourrait être à l'origine du pare-brise fissuré d'un vol United en plein vol

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La présidente du National Transportation Safety Board a déclaré mardi qu'un ballon météorologique pourrait être responsable de la fissuration du pare-brise d'un avion de United Airlines UAL.O à 36 000 pieds d'altitude, ce qui a entraîné un atterrissage d'urgence.

WindBorne a déclaré dans un communiqué lundi soir qu'elle pensait que c'était l'un de ses ballons qui avait heurté le vol 1093 de United, un Boeing 737 MAX, jeudi au-dessus de l'Utah. La présidente du NTSB, Jennifer Homendy, a déclaré que le NTSB avait reçu le rapport de la société et qu'il l'examinait dans le cadre de l'enquête. Elle a déclaré que l'incident "aurait pu être vraiment dévastateur pour l'avion et les personnes à bord"