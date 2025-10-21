 Aller au contenu principal
Un ballon météorologique pourrait être à l'origine du pare-brise fissuré d'un vol United en plein vol
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 18:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute plus de détails, déclaration de United dans les paragraphes 4 à 9) par David Shepardson

La présidente du National Transportation Safety Board a déclaré mardi qu'un ballon météorologique pourrait être responsable de la fissuration du pare-brise d'un avion de United Airlines UAL.O à 36 000 pieds d'altitude, ce qui a entraîné un atterrissage d'urgence.

WindBorne Systems a déclaré dans un communiqué lundi en fin de journée qu'il pensait qu'un de ses ballons avait heurté le vol 1093 de United, un Boeing 737 MAX, jeudi au-dessus de l'Utah.

La présidente du NTSB, Jennifer Homendy, a déclaré que le conseil avait reçu le rapport de la société et qu'il l'examinait dans le cadre de l'enquête. Elle a déclaré que l'incident "dans une mauvaise situation aurait pu être vraiment dévastateur pour l'avion et les personnes à bord."

L'incident a suscité des inquiétudes quant à la possibilité que les dommages aient été causés par des débris spatiaux. Des études gouvernementales antérieures ont suggéré que le risque que des débris frappent des avions à réaction en vol était très faible.

Les pare-brise des avions sont multicouches afin d'éviter une perte de pression dans la cabine s'ils sont endommagés en vol.

United a déclaré la semaine dernière que le vol qui avait quitté Denver avec 134 passagers et six membres d'équipage avait déclaré une situation d'urgence et s'était dérouté en toute sécurité vers Salt Lake City. Les passagers ont été transportés à bord d'un autre avion jusqu'à Los Angeles plus tard dans la journée.

Jennifer Homendy a indiqué que le NTSB étudiait une technologie permettant aux avions de savoir où se trouvaient les objets dans l'air.

WindBorne a déclaré avoir effectué plus de 4 000 lancements et avoir déposé une notification pour chaque ballon lancé auprès de l'administration fédérale de l'aviation.

"Nous travaillons en étroite collaboration avec la FAA sur cette question", a déclaré la société. "Nous avons immédiatement mis en place des changements pour minimiser le temps passé entre 30 000 et 40 000 pieds."

L'entreprise de ballons prévoit d'utiliser "des données de vol en direct pour éviter les avions de manière autonome, même si ces derniers se trouvent à une altitude non standard. Nous travaillons également activement sur de nouvelles conceptions matérielles afin de réduire davantage l'ampleur et la concentration de la force d'impact."

