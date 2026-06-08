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Un avis de la FAA annonce un arrêt au sol à l'aéroport international de San Francisco
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 07:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions à partir du paragraphe 2)

Un arrêt au sol est en vigueur à l'aéroport international de San Francisco (SFO) en Californie, a indiqué dimanche l'Administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) dans un avis, sans fournir de détails supplémentaires.

L'aéroport n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Selon son site web, plus de 54 millions de passagers ont transité par l'aéroport SFO en 2025. Plusieurs compagnies aériennes, dont United Airlines UAL.O , Air Canada AC.TO , American Airlines AAL.O et d'autres, opèrent depuis cet aéroport.

En mars, la FAA a déclaré qu'elle imposerait de nouvelles restrictions de sécurité à l'aéroport SFO, qui limiteraient certains atterrissages et entraîneraient des retards importants.

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