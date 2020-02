Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un avion se brise à son atterrissage à Istanbul Reuters • 05/02/2020 à 18:18









ISTANBUL, 5 février (Reuters) - Un avion de ligne s'est brisé en trois à son atterrissage mercredi sur l'un des aéroports d'Istanbul, l'aéroport international Sabiha-Gökçen. Les autorités turques font état d'un bilan provisoire de 21 blessés. L'appareil de la compagnie Pegasus Airlines, en provenance d'Izmir, transportait 171 passagers et six membres d'équipage, a précisé le gouverneur d'Istanbul, Ali Yerlikaya. Vingt et une personnes ont été conduites à l'hôpital et les opérations d'évacuation se poursuivent, a-t-il ajouté. Le fuselage de l'avion s'est brisé, ainsi qu'une partie arrière de l'appareil, montrent les images diffusées par les médias turcs. (Rédaction d'Istanbul, version française Jean-Stéphane Brosse)

