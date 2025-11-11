 Aller au contenu principal
Un avion militaire turc s'écrase en Géorgie
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 19:31

par Tuvan Gumrukcu

Un avion turc de transport militaire avec au moins 20 militaires à bord s'est écrasé mardi en Géorgie après avoir décollé d'Azerbaïdjan, sans que le nombre de victimes et la cause de l'accident ne soient immédiatement connus.

Des premières images de la zone, près de la frontière azerbaïdjanaise, montrent des morceaux de métal tordus éparpillés sur une colline herbeuse, des parties du fuselage encore en flammes et une épaisse fumée noire s'élevant dans un ciel dégagé.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux semblent montrer l'avion en vrille avant de s'embraser. Reuters n'a pas pu vérifier l'authenticité de ces images.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a interrompu un discours à Ankara pour présenter ses condoléances pour "nos martyrs" – un terme qu'il utilise régulièrement pour désigner non seulement les morts au combat mais aussi les militaires tués dans l'exercice de leurs fonctions.

Ni lui, ni son bureau, ni le ministère turc de la Défense n'ont précisé la cause du crash ni fourni de bilan. Les médias locaux ont indiqué que des militaires turcs et azerbaïdjanais se trouvaient à bord du C-130 construit aux États-Unis, sans donner de chiffres.

L'ambassadeur américain en Turquie, Tom Barrack, a déclaré sur X être "profondément attristé par le crash tragique d'un appareil des forces armées turques", adressant ses condoléances aux familles des victimes et affirmant que les États-Unis "sont solidaires de nos alliés turcs".

Après un appel avec Recep Tayyip Erdogan, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a évoqué "la perte tragique de militaires" dans l'accident, selon un compte rendu officiel. Le ministère turc de la Défense a confirmé que 20 militaires turcs, dont l'équipage, étaient à bord, sans préciser s'il y avait d'autres nationalités parmi les passagers.

La Turquie et la Géorgie ont indiqué travailler pour atteindre le site dans la municipalité de Sighnaghi, dans la région géorgienne de Kakheti, une zone frontalière de forêts inondables et de collines.

Le ministre turc de l'Intérieur, Ali Yerlikaya, a déclaré que son homologue géorgien, Gela Geladze, avait atteint l'épave vers 17h00 heure locale (14h00 GMT) et que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivaient.

(Avec Tuvan Gumrukcu; Ece Toksabay à Ankara, Omer Berberoglu à Istanbul, Lucy Papachristou, Adam Jourdan et Joanna Plucinska; version française Nicolas Delame)

