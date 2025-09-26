 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 728,77
-0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Un avion de Qantas atterrit sans encombre à l'aéroport d'Auckland après un appel de détresse
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 02:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un vol de Qantas Airways

QAN.AX en provenance de Sydney a atterri en toute sécurité à l'aéroport d'Auckland AIA.NZ vendredi après qu'un appel de détresse de la pilote ait conduit à l'activation des services d'urgence, a déclaré une porte-parole de la compagnie aérienne.

La pilote du Boeing BA.N 737 a lancé un appel de détresse et demandé un atterrissage d'urgence après qu'un voyant lumineux ait clignoté dans la section cargo, mais il n'y avait aucun signe de fumée dans l'avion, a déclaré la porte-parole.

Il y avait 156 passagers à bord, a précisé la porte-parole.

L'aéroport d'Auckland a indiqué dans un communiqué que les services d'urgence étaient en attente plus tôt dans la matinée pour un avion entrant qui avait signalé des problèmes.

"L'aérodrome est maintenant revenu à la normale, mais il pourrait y avoir de légers retards pour les vols au départ et à l'arrivée", a déclaré l'aéroport.

Valeurs associées

AUCKLD INTL
4,8425 USD OTCBB 0,00%
BOEING CO
213,500 USD NYSE -0,77%
QANTAS AIRWAYS
6,020 EUR Tradegate -2,21%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank