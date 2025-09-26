Un avion de Qantas atterrit sans encombre à l'aéroport d'Auckland après un appel de détresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un vol de Qantas Airways

QAN.AX en provenance de Sydney a atterri en toute sécurité à l'aéroport d'Auckland AIA.NZ vendredi après qu'un appel de détresse de la pilote ait conduit à l'activation des services d'urgence, a déclaré une porte-parole de la compagnie aérienne.

La pilote du Boeing BA.N 737 a lancé un appel de détresse et demandé un atterrissage d'urgence après qu'un voyant lumineux ait clignoté dans la section cargo, mais il n'y avait aucun signe de fumée dans l'avion, a déclaré la porte-parole.

Il y avait 156 passagers à bord, a précisé la porte-parole.

L'aéroport d'Auckland a indiqué dans un communiqué que les services d'urgence étaient en attente plus tôt dans la matinée pour un avion entrant qui avait signalé des problèmes.

"L'aérodrome est maintenant revenu à la normale, mais il pourrait y avoir de légers retards pour les vols au départ et à l'arrivée", a déclaré l'aéroport.