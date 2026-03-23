Un avion de ligne entre en collision avec un camion de pompiers à LaGuardia (New York), tuant les deux pilotes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les deux pilotes tués, 41 blessés, dont certains grièvement

* Le camion de pompiers intervenait sur un autre vol de United Airlines

* L'aéroport LaGuardia sera fermé jusqu'à 14 heures lundi, selon la FAA

* Les photos prises après l'accident montrent les dommages subis par le nez de l'avion

(L'article est remanié et complété par les commentaires d'un expert américain en sécurité et de passagers) par Gursimran Mehar, Bing Guan, Shubham Kalia et Allison Lampert

Un avion d'Air Canada Express AC.TO est entré en collision avec un camion de pompiers lors de son atterrissage à l'aéroport LaGuardia de New York dimanche en fin de journée, tuant les deux pilotes, blessant des dizaines de personnes et entraînant la fermeture de l'aéroport, ont annoncé les autorités, dans un incident qui risque d'aggraver les tensions dans le système aérien américain.

L'avion CRJ-900 d'Air Canada Express, exploité par son partenaire régional Jazz Aviation, transportait 72 passagers et quatre membres d'équipage en provenance de Montréal (Canada), a déclaré Kathryn Garcia, directrice exécutive de l'autorité portuaire de New York et du New Jersey. Jazz appartient à Chorus Aviation CHR.TO .

Mme Garcia a précisé que 32 des 41 blessés avaient été libérés, tandis que neuf restaient hospitalisés pour des "blessures graves". Parmi les blessés figurent des passagers, des membres d'équipage et les deux officiers qui se trouvaient à bord du camion de pompiers; les deux officiers sont toujours hospitalisés pour des blessures qui ne mettent pas leur vie en danger.

Les experts en sécurité aérienne indiquent que les enquêteurs examineront les niveaux d'effectifs du contrôle du trafic aérien, les activités du contrôleur et de l'équipe du camion cette nuit-là, ainsi que la position du camion.

"Le jet d'Air Canada a manifestement été autorisé à atterrir et, d'après les transmissions radio, il semble que le véhicule de sauvetage et de lutte contre les incendies de l'aéroport ait été autorisé à traverser. De nombreuses questions se posent à présent concernant les communications", a déclaré Anthony Brickhouse, expert américain en matière de sécurité. "La communication sera un élément majeur de l'enquête."

Les aéroports américains ont récemment été confrontés à une pénurie de contrôleurs aériens et font face à une autre pénurie d'agents de l'administration de la sécurité des transports en raison de la fermeture partielle du gouvernement, qui a retardé les vols dans tout le pays, mettant encore plus à l'épreuve un système déjà mis à rude épreuve .

LE CAMION DE POMPIERS A ÉTÉ AUTORISÉ À TRAVERSER LA PISTE

Garcia a déclaré que le camion de pompiers répondait à un autre avion de United Airlines UAL.O qui avait "signalé un problème d'odeur".

Quelques minutesplus tôt, le contrôle du trafic aérien (ATC) audio de LiveATC.net indiquait qu'un vol de United Airlines avait déclaré une urgence en raison d'une odeur à bord. Les contrôleurs ont informé l'équipage que des camions de pompiers étaient déjà sur place.

Une seconde transmission montre ensuite qu'un camion de pompiers a été autorisé à traverser la piste 4, où la collision s'est produite, au niveau de la voie de circulation "Delta".

Quelques instants plus tard, selon l'enregistrement audio de l'ATC, on peut entendre un contrôleur dire: "Stop, stop, stop, camion 1 stop, camion 1, stop."

L'avion a heurté le véhicule d'incendie à une vitesse d'environ 24 miles par heure (39 kph), selon le site web de suivi des vols Flightradar24, qui a enregistré ses dernières données à 23h37 ET (0337 GMT).

Les photos prises par Reuters après l'accident montrent des dommages visibles sur le nez de l'avion, qui était incliné vers le haut.

Deux passagers anonymes ont raconté à la chaîne ABC WABC le choc provoqué par l'accident sur le vol de fin de soirée, l'un d'eux décrivant un ami avec le nez cassé et des voyageurs se cognant la tête contre le siège devant eux.

Air Canada a renvoyé Reuters à la déclaration de Jazz et a déclaré être au courant de l'incident. Jazz avait déjà reconnu la collision et déclaré qu'elle fournirait de plus amples informations dès qu'elles seraient disponibles.

VOLS ANNULÉS, RETARDS ATTENDUS

Le National Transportation Safety Board (NTSB) a déclaré qu'il déployait une équipe d'experts techniques pour enquêter sur l'incident, tandis que la Federal Aviation Administration (FAA) a déclaré que l'aéroport devrait rester fermé jusqu'à 14 heures ET (1800 GMT) lundi.

La fermeture de l'un des aéroports les plus fréquentés de New York s'ajoutera aux perturbations causées par la fermeture partielle du gouvernement qui dure depuis des semaines. Les absences des agents chargés de la sécurité des transports se sont multipliées, entraînant de longues files d'attente pour les passagers dans les principaux aéroports américains.

Le système de notification d'urgence de la ville de New York a indiqué qu'il fallait s'attendre à des annulations, à des fermetures de routes, à des retards de circulation et à la présence de personnel d'urgence à proximité de l'aéroport.

Environ 537 vols ont été annulés à l'aéroport depuis le début de la journée de lundi, selon le site web FlightAware.

LaGuardia a accueilli plus de 30 millions de passagers par an en 2025, selon l'autorité portuaire de New York et du New Jersey, et un large éventail de compagnies aériennes américaines opèrent à l'aéroport.

DES INCIDENTS RÉCENTS AJOUTENT À LA PRESSION

Selon la FAA, il y a eu 97 incursions de piste en janvier de cette année, contre 133 incidents au cours de la même période l'année dernière.

Le mois dernier, un groupe bipartisan de législateurs de la Chambre des représentants des États-Unis a proposé une législation pour répondre à 50 recommandations en matière de sécurité aérienne émises après une année d'enquête sur la collision de janvier 2025 entre un jet régional d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère Black Hawk de l'armée américaine, qui a tué 67 personnes.

L'année dernière, a égalementvu un avion cargo d'UPS

UPS.N s'écraser peu après le décollage à Louisville, dans le Kentucky, faisant sept morts et onze blessés au sol.

Le ministre canadien des transports, Steve MacKinnon, a déclaré que le gouvernement du pays travaillait en étroite collaboration avec les autorités américaines "dans le cadre de l'enquête sur cet incident, et nous suivons de près l'évolution de la situation."