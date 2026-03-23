Russie: un port touché par une attaque de drones ukrainienne près de la Finlande

Image satellite prise le 23 mars 2026 par Planet Labs PBC, montrant un panache de fumée s'élevant d'un terminal pétrolier russe à Primorsk ( 2026 Planet Labs PBC / - )

Un incendie s'est déclaré lundi dans le port russe de Primorsk, situé près de la frontière finlandaise, après une attaque de drones ukrainienne, Kiev affirmant avoir visé un terminal pétrolier.

"Un réservoir de carburant a été endommagé dans le port de Primorsk, provoquant un incendie", a indiqué sur Telegram le gouverneur Alexandre Drozdenko, précisant que plus de 70 drones avaient été détruits au cours de la nuit au-dessus de la région de Leningrad (nord-ouest).

Le port de Primorsk sur la mer Baltique se situe entre la frontière finlandaise et la grande ville de Saint-Pétersbourg.

Une image satellite montrait lundi un incendie et d'importantes colonnes de fumée noire s'élevant d'un terminal pétrolier.

L'état-major ukrainien a rapporté avoir attaqué à Primorsk un terminal pétrolier appartenant à la société russe Transneft, assurant avoir touché des réservoirs et des infrastructures de chargement.

Les forces ukrainiennes ont également affirmé avoir visé une raffinerie russe située à Oufa, dans l'Oural, provoquant un incendie.

L'énergie est l'un des terrains d'affrontement majeurs entre la Russie et l'Ukraine depuis le début de la guerre en 2022.

Moscou a mené l'hiver dernier une campagne de frappes massives qui ont dévasté le réseau électrique ukrainien. Kiev attaque de son côté régulièrement des dépôts pétroliers et raffineries en Russie.

Le ministère russe de la Défense a rapporté lundi avoir intercepté au moins 249 drones ukrainiens au-dessus de son territoire.

L'armée de l'air ukrainienne a fait état de son côté d'une attaque de 251 drones russes sur l'Ukraine, dont 234 ont été abattus.