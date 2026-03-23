 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Russie: un port touché par une attaque de drones ukrainienne près de la Finlande
information fournie par AFP 23/03/2026 à 14:47

Image satellite prise le 23 mars 2026 par Planet Labs PBC, montrant un panache de fumée s'élevant d'un terminal pétrolier russe à Primorsk ( 2026 Planet Labs PBC / - )

Image satellite prise le 23 mars 2026 par Planet Labs PBC, montrant un panache de fumée s'élevant d'un terminal pétrolier russe à Primorsk ( 2026 Planet Labs PBC / - )

Un incendie s'est déclaré lundi dans le port russe de Primorsk, situé près de la frontière finlandaise, après une attaque de drones ukrainienne, Kiev affirmant avoir visé un terminal pétrolier.

"Un réservoir de carburant a été endommagé dans le port de Primorsk, provoquant un incendie", a indiqué sur Telegram le gouverneur Alexandre Drozdenko, précisant que plus de 70 drones avaient été détruits au cours de la nuit au-dessus de la région de Leningrad (nord-ouest).

Le port de Primorsk sur la mer Baltique se situe entre la frontière finlandaise et la grande ville de Saint-Pétersbourg.

Une image satellite montrait lundi un incendie et d'importantes colonnes de fumée noire s'élevant d'un terminal pétrolier.

L'état-major ukrainien a rapporté avoir attaqué à Primorsk un terminal pétrolier appartenant à la société russe Transneft, assurant avoir touché des réservoirs et des infrastructures de chargement.

Les forces ukrainiennes ont également affirmé avoir visé une raffinerie russe située à Oufa, dans l'Oural, provoquant un incendie.

L'énergie est l'un des terrains d'affrontement majeurs entre la Russie et l'Ukraine depuis le début de la guerre en 2022.

Moscou a mené l'hiver dernier une campagne de frappes massives qui ont dévasté le réseau électrique ukrainien. Kiev attaque de son côté régulièrement des dépôts pétroliers et raffineries en Russie.

Le ministère russe de la Défense a rapporté lundi avoir intercepté au moins 249 drones ukrainiens au-dessus de son territoire.

L'armée de l'air ukrainienne a fait état de son côté d'une attaque de 251 drones russes sur l'Ukraine, dont 234 ont été abattus.

Guerre en Ukraine
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank