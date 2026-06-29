Un avion de la compagnie JetBlue a percuté un drone alors qu'il s'approchait de l'aéroport JFK, selon la FAA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles sur les drones, la Coupe du monde et la publication du FBI dans les paragraphes 7 et 8) par Jasper Ward et Allison Lampert

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a déclaré avoir ouvert une enquête après qu'un vol JetBlue JBLU.O a signalé avoir heurté un drone alors qu'il approchait de l'aéroport international John F. Kennedy de New York lundi.

Le pilote de l'Airbus A321 AIR.PA , qui avait décollé de Las Vegas, a signalé la collision à environ 3 000 pieds d'altitude alors qu'il effectuait son approche finale, a précisé la FAA.

L’incident s’est produit vers 7 h 15 (heure de la côte Est), selon l’autorité de régulation américaine.

"L'avion a atterri sans incident, les passagers ont débarqué normalement et l'appareil a été retiré du service pour une inspection après vol, qui n'a révélé aucun dommage ni aucune trace de collision", a déclaré la compagnie aérienne.

L'Autorité portuaire de New York et du New Jersey, qui gère l'aéroport international John F. Kennedy, n'était pas immédiatement disponible pour commenter l'incident.

L’incident de lundi survient quelques jours après qu’un vol United Airlines UAL.O a croisé un drone lors de sa descente vers l’aéroport international Newark Liberty — un autre aéroport de la région de New York — vendredi, selon les médias.

L’Autorité portuaire a indiqué par e-mail fin mai qu’elle se préparait à une augmentation de la demande "dans l’ensemble de nos installations", la région de New York-New Jersey devant accueillir des matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026, dont la finale le 19 juillet.

Le Bureau fédéral d’enquête (FBI) américain a déclaré lundi sur le réseau social X que ses services et ses partenaires fédéraux avaient saisi plus de 500 drones dans l’espace aérien réglementé des 11 villes hôtes américaines depuis le début du tournoi de football ce mois-ci.

Les drones ne doivent pas voler à proximité des aéroports, selon un avis de la FAA, qui met en garde contre le fait qu’il serait difficile pour les pilotes de les repérer et de les éviter en vol.

La FAA a indiqué recevoir chaque mois plus de 100 signalements de drones à proximité des aéroports. Elle a averti que les exploitants de drones non autorisés s’exposaient à des amendes ou à des peines d’emprisonnement.