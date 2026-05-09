Un avion de la compagnie Frontier a percuté et tué un piéton sur une piste à Denver lors du décollage, selon l'aéroport

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un piéton a franchi la clôture de l'aéroport et a été percuté par un avion au moment du décollage

* Douze personnes ont signalé des blessures légères, cinq ont été hospitalisées après l'évacuation

* L'incident fait l'objet d'une enquête menée par les forces de l'ordre locales

* Frontier Airlines coordonne l'enquête avec l'aéroport et les autorités de sécurité

(Mise à jour avec la déclaration de l'aéroport au paragraphe 7)

Un avion de ligne de Frontier Airlines a percuté et tué un piéton sur une piste de l'aéroport international de Denver lors d'un décollage prévu pour Los Angeles vendredi soir, a indiqué l'aéroport dans un communiqué.

Le vol Frontier a signalé avoir percuté une personne lors du décollage et a annulé son départ. Le piéton, dont l'identité n'a pas été révélée, avait franchi la clôture de périmètre et a été percuté à peine deux minutes plus tard alors qu'il traversait la piste, a indiqué l'aéroport.

La personne ne serait pas un employé de l'aéroport, selon le communiqué.

L'incident a provoqué un bref incendie du moteur avec de la fumée dans la cabine de l'Airbus A321, qui transportait 224 passagers et sept membres d'équipage, tous évacués en toute sécurité.

Douze personnes ont signalé des blessures légères et cinq ont été transportées vers des hôpitaux locaux, a indiqué l'aéroport.

Frontier a déclaré enquêter sur l'incident et recueillir davantage d'informations en coordination avec l'aéroport et d'autres autorités de sécurité.

L'aéroport a indiqué que les lieux de l'incident avaient été dégagés et que la piste sur laquelle l'incident s'était produit avait été rouverte à 10 h 55, heure locale.

L'aéroport a ajouté avoir également inspecté la clôture franchie par l'individu et constaté qu'elle était intacte.

Le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, a déclaré que les forces de l'ordre locales enquêtaient sur l'incident avec le soutien de l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) et de l'Administration de la sécurité des transports (TSA).